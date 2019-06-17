​Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова приняла участие в празднике, посвященном 56-летию ее полета, который по традиции прошел на ее родине – в поселке Никульское Тутаевского района.



– После полета я пообещала, что вся моя жизнь будет посвящена добрым делам для ярославцев и земли Ярославской, – сказала Валентина Терешкова. – Любовь к этому городу, к землякам – в сердце. И то, что вы это так тепло и радушно принимаете, рождает огромное желание сделать еще больше. Конечно, многое сделано за эти годы, но многое еще предстоит сделать, чтобы всем жилось на земле Ярославской благополучно.



От имени губернатора Дмитрия Миронова и Правительства региона поздравления Валентине Терешковой и участникам праздника передал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.



– Подвиг, который был совершен много лет назад, и ваше героическое служение Ярославской области вызывают глубочайшее уважение и искреннюю к вам любовь! – подчеркнул он.



Открыли программу юные артисты театра эстрады «Веселая семейка» «Песенкой юных космонавтов». Далее эстафету приняли взрослые – в храме-памятнике Святителя Николая Чудотворца состоялся концерт хоровой капеллы «Ярославия».



Традиционным элементом праздника стали показательные выступления парашютистов Ярославского аэроклуба.



В музее «Космос» в течение дня была открыта для бесплатного посещения обновленная экспозиция комплекса. Гости могли продегустировать космическое питание и расширить свои знания о Вселенной, принять участие в мастер-классах, «космических» играх, посетить научно-популярные интерактивные площадки: подготовку к прыжкам с парашютом, симулятор работы в открытом космосе, фехтование на световых мечах.