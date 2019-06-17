​Узкие специалисты из крупных медицинских учреждений региона регулярно выезжают в районы, чтобы обследовать их жителей и в случае необходимости проконсультировать врачей местных больниц. В течение года бригада врачей областной клинической больницы совершит 17 выездов и побывает во всех центральных районных больницах. Специалисты Ярославской онкологической больницы проведут не менее 15 подобных мероприятий. В этом году онкологи уже посетили Большесельский, Даниловский, Переславский, Тутаевский, Угличский районы и поликлиники №1 и 4 Центральной городской больницы.



В муниципальных образованиях работают мобильные флюорографы, полученные медучреждениями региона в конце прошлого года, передвижные фельдшерско-акушерские пункты и мобильный диагностический комплекс областной детской клинической больницы. Только в июне несколько сотен детей из Переславского, Пошехонского и Первомайского районов смогут пройти обследование рядом с домом.



– Одна из целей регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», разработанного в рамках национального проекта «Здравоохранение», – обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – Все жители региона должны быть охвачены профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. В 2018 году бригады врачей-специалистов осуществили 3213 выездов и осмотрели 38021 человека. В этом году будет охвачено не менее 40 тысяч.