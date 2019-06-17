|16 июня, в день 56-й годовщины одиночного пилотируемого полета первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Терешковой, в ярославском Культурно-просветительском центре подвели итоги IV международного фестиваля полнокупольных программ «Отражение Вселенной».
В конкурсной программе этого года было представлено 37 фильмов из 17 стран. Международное жюри возглавил астроном, профессор, директор астрономической обсерватории Иркутского университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев.
Сотрудники центра имени В.В. Терешковой победили в одной из номинаций, представив лучший образовательный фильм для планетария «Мир звезд». В числе лучших также работы специалистов из разных регионов России, Нидерландов, Германии, Франции, США и других стран.
Валентина Терешкова лично выразила благодарность всем участникам фестиваля и вручила членам жюри памятные сувениры.
В дни работы фестиваля, с 14 по 16 июня, жители и гости Ярославля благодаря обновленному оборудованию с улучшенной визуализацией смогли увидеть лучшие полнокупольные программы в формате 4К. Также для специалистов планетариев состоялись семинары и мастер-классы по проблемам создания полнокупольного контента.
– Ярославский планетарий единственный в России проводит подобные фестивали, собирая участников со всей планеты, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – «Отражение Вселенной» открывает новые возможности для продвижения естественно-научных знаний, в том числе среди молодежи. В перспективе будем расширять перечень тематических активностей в планетарии. В планах – программы не только по космонавтике, астрономии, но и по другим естественным наукам, концерты «космической» музыки с визуализацией, лазерные и песочные шоу.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 11:15
62 просмотров
2019.06.17 Резиденты ТОР «Тутаев» создадут около 370 новых рабочих мест2019.06.17 В Ярославской области усилен контроль за содержанием контейнерных площадок2019.06.17 В Ярославле будет установлен уникальный интерактивный макет турмаршрута Золотое кольцо2019.06.17 Детские пульмонологическое и педиатрическое отделения Центральной больницы Ярославля переедут в здание на улице Терешковой2019.06.17 Накануне Дня города Тутаев вошел в топ-5 городов для путешествий на ближайшие выходные