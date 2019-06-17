​16 июня, в день 56-й годовщины одиночного пилотируемого полета первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Терешковой, в ярославском Культурно-просветительском центре подвели итоги IV международного фестиваля полнокупольных программ «Отражение Вселенной».



В конкурсной программе этого года было представлено 37 фильмов из 17 стран. Международное жюри возглавил астроном, профессор, директор астрономической обсерватории Иркутского университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев.



Сотрудники центра имени В.В. Терешковой победили в одной из номинаций, представив лучший образовательный фильм для планетария «Мир звезд». В числе лучших также работы специалистов из разных регионов России, Нидерландов, Германии, Франции, США и других стран.



Валентина Терешкова лично выразила благодарность всем участникам фестиваля и вручила членам жюри памятные сувениры.



В дни работы фестиваля, с 14 по 16 июня, жители и гости Ярославля благодаря обновленному оборудованию с улучшенной визуализацией смогли увидеть лучшие полнокупольные программы в формате 4К. Также для специалистов планетариев состоялись семинары и мастер-классы по проблемам создания полнокупольного контента.



– Ярославский планетарий единственный в России проводит подобные фестивали, собирая участников со всей планеты, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – «Отражение Вселенной» открывает новые возможности для продвижения естественно-научных знаний, в том числе среди молодежи. В перспективе будем расширять перечень тематических активностей в планетарии. В планах – программы не только по космонавтике, астрономии, но и по другим естественным наукам, концерты «космической» музыки с визуализацией, лазерные и песочные шоу.