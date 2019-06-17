​Накануне Дня города Тутаев вошел в топ-5 городов для путешествий на ближайшие выходные, по версии аналитического агентства «ТурСтат».



Праздник был посвящен Году театра в России. На одной из центральных улиц работали художники и артисты. На нескольких сценах труппа театра имени Федора Волкова представила постановки «Сорочинская ярмарка», «В гостях у Ханумы», «Русский трактир», «Купеческое чаепитие».



Каждая из национальных диаспор города угощала гостей национальными блюдами. Также жители и гости Тутаева могли окунуться в атмосферу уездного бала: учились танцевать мазурку, кадриль, польку.



В завершение праздника прямо на берегу Волги прошел конкурсный показ работ, заявленных на участие во Всемирном фестивале уличного кино. В прошлом году показ фильмов в Тутаеве вошел в Книгу рекордов России как первый массовый кинопоказ на воде.



– Мы активно работаем с местными администрациями над поиском новых форматов празднования дней города, стараемся проектировать эти события таким образом, чтобы они были интересны и местным жителям, и туристам, – рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Решение администрации Тутаева пригласить партнером Волковский театр – стратегически верный шаг, который позволил провести уникальное мероприятие.