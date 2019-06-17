​Сегодня на комитете по здравоохранению Ярославской областной Думы обсудили вопрос доступности медицинской помощи на примере Центральной городской больницы. С докладом перед депутатами выступил директор лечебного учреждения Сергей Луганский.



В частности, он сообщил, что объединение организаций позволило расширить перечень видов медицинских услуг, предоставляемых в поликлиническом звене, исключить дублирование оказания диагностической и консультативной помощи, перераспределить потоки пациентов при имеющемся дефиците кадров.



– Первичная специализированная медицинская помощь по профилям «колопроктология», «пульмонология», «паллиативная медицинская помощь» до реорганизации медучреждений была доступна только прикрепленному населению второй поликлиники, – рассказал Сергей Луганский. – В настоящее время эта помощь оказывается на базе взрослой поликлиники №2 всему прикрепленному населению Центральной городской больницы.



За счет рациональной расстановки имеющихся кадров на базе поликлиники №2 ЦГБ организованы приемы ревматолога, гастроэнтеролога, инфекциониста в две смены, с 8 до 20 часов. Это особенно актуально для работающего населения. В штате клинической больницы №5 эти специалисты отсутствовали.



Для улучшения качества медицинской помощи пожилым гражданам на базе второй поликлиники открыт кабинет гериатра, а в составе терапевтического отделения – 10 коек по профилю «гериатрия».



– С 10 декабря на проспекте Октября для контингента бывшей больницы №5, помимо приема участковых врачей-терапевтов, организованы приемы узких специалистов: эндокринолога, офтальмолога, оториноларинголога, невролога, уролога, дерматолога, кардиолога, стоматолога, – добавил Сергей Луганский.



Кроме того, в штатное расписание взрослой поликлиники №3 на улице Юности введена ставка врача-оториноларинголога. Сейчас там идет ремонт кабинета, временно прием специалиста организован по адресу: проспект Октября, 52.



С июля откроется эндоскопический кабинет во взрослой поликлинике №2.



– Сейчас заканчиваются подготовительные работы по переводу детских круглосуточных отделений – пульмонологического и педиатрического, временно размещенных на территории больницы имени Семашко, в здание на улице Терешковой, – рассказал директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Во второй половине июня планируется открыть после ремонта рентгенологический кабинет по этому же адресу. Это позволит выполнять рентгенологические обследования детей, в том числе и флюорографические, в одном месте.



Одним из положительных моментов реорганизации медицинских организаций является возможность рационального распределения кадрового потенциала, перевод врачей-специалистов по производственной необходимости (в том числе совмещение, совместительство) из одной поликлиники в другую на период отпусков, учебы, нетрудоспособности, что обеспечивает непрерывность и доступность лечебно-диагностического процесса.