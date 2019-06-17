​В самом центре Ярославля откроется уникальная экспозиция – интерактивный шоу-макет «Золотое кольцо», отражающий популярный туристический маршрут в масштабе 1:87.



Над проектом два года работали 147 высококлассных специалистов. Художники, инженеры, макетчики, мастера по свету, проекционным и 3D-технологиям создали самобытный художественный образ Золотого кольца, входящих в него городов и регионов. Использовано 15 километров проводов, более 40 тысяч светодиодов, которые работают в системе «день – ночь». Экспозиция включает новейшие визуальные и звуковые решения.



Мини-копии воссозданных достопримечательностей, технология дополненной реальности, специально проведенные с воздуха съемки, уникальные кадры из жизни каждого города, записанные на месте событий фонограммы – все это сделано для того, чтобы вызвать яркие эмоции у детей и взрослых. Макет будет размещен на площади 330 квадратных метров.



Современный интерактивный формат позволяет показать, как поезда доставляют пассажиров, аист кружит над гнездом, дети качаются на качелях, лесорубы валят деревья, пожарные спешат на вызов. Есть ночной режим: посетители выставки могут увидеть, как в домах включается свет, на улицах загораются фонари, автомобили зажигают фары, а колесо обозрения сияет разноцветными огнями.



– Ярославский регион является одним из лидеров по числу и, главное, по качеству частных музеев, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – На сегодняшний день их насчитывается более 150. Многие музеи работают с современными и уникальными формами подачи информации, где во главу угла ставится возможность интерактивного взаимодействия экспозиции и зрителя. Регион ежегодно вводит в туристический оборот и открывает новые объекты. За летний сезон в этом году, помимо шоу-макета «Золотое кольцо», планируется открыть еще четыре новых музея.