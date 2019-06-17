​17 июня специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования, госжилнадзора и региональной инспекции административно-технического надзора провели межведомственный рейд в Ленинском районе Ярославля. Комиссия проинспектировала контейнерные площадки на улицах Жукова, Белинского и Добрынина. Выявлено 15 нарушений в части содержания объектов и прилегающей территории. Недостатков, касающихся вывоза отходов, не зафиксировано.



– В связи с многочисленными обращениями граждан, поступающими в Правительство Ярославской области, в регионе усилен надзор за содержанием контейнерных площадок, – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – За последние три недели обследовано более 60 объектов. Практически во всех случаях содержимое контейнеров вывезено в срок, но имеются факты захламления территории. У каждого надзорного органа – своя сфера полномочий, поэтому межведомственный формат рейдов дает возможность выявить и пресечь максимальное количество нарушений. За ненадлежащее содержание контейнерных площадок для юридических лиц предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей.



Владимир Сафонов отметил, что своевременный вывоз отходов с мест их складирования – задача единого регионального оператора, а содержание контейнерных площадок в надлежащем состоянии – обязанность собственника земли, на которой они расположены.



Если объект находится на муниципальном участке, при нарушениях необходимо обращаться в управление Роспотребнадзора (телефоны: 8-800-555-49-43, 8-800-100-10-76, 8 (4852) 73-70-19) либо в инспекцию административно-технического надзора – (4852) 67-42-65.



В случае если контейнерная площадка – на придомовой территории, за ее содержание несет ответственность управляющая организация. При нарушениях жители могут обратиться в департамент государственного жилищного надзора по телефону горячей линии – (4852) 78-56-52.



О фактах несвоевременного вывоза отходов необходимо сообщить на горячую линию регионального оператора в сфере обращения с ТКО: (4852) 23-38-00, 20-72-02 или по телефонам местной ЕДДС.