​На территории опережающего развития «Тутаев» уже разместили производства 5 резидентов, которые создадут около 370 рабочих мест.



– Это результат плановой системной работы Правительства области и администрации района с инвесторами, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Мы не только курируем проект до момента реализации, но и сопровождаем его в дальнейшем, чтобы быть уверенными, что планы выполнены, производства функционируют и их работе ничего не угрожает.



Один из реализуемых в Тутаеве проектов – строительство завода по производству гибридных дизель-генераторных установок. Соглашение с ООО «Компания Дизель» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Планируемый объем инвестиций – 500 миллионов рублей.



– Мы уверены, что эта продукция будет востребована не только в нашей стране, но и за рубежом, – отметил Максим Авдеев.



Завод будет построен и оснащен необходимым оборудованием к началу 2021 года. Чтобы сразу перейти к серийному выпуску продукции, уже сегодня на арендованных площадях развернуто опытное производство. В штате – 30 сотрудников, которые проектируют и изготавливают газопоршневые электростанции на базе отечественных двигателей ЯМЗ и европейских брендов «Liebheer», MAN, «Scania». В результате реализации проекта будет создано 144 рабочих места.



Также на площадках ТОР «Тутаев» в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ в 2018 году, работает компания «ПСМ». В рамках расширения производства она планирует организовать здесь выпуск дизель-генераторов большой мощности. Инвестиции составят порядка 500 миллионов рублей, будет создано 200 рабочих мест.