|18 июня проведена проверка экологической безопасности территории песчаного карьера рядом с деревней Шолохово, где в прошлом году была ликвидирована свалка отходов металлургического производства. В рейде приняли участие инспекторы регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, представители администрации Даниловского района, ОНФ, местные жители.
– Из этого карьера было вывезено 2900 тонн отходов IV класса опасности. Уполномоченные органы установили, что размер вреда, причиненного почвам, более 27 миллионов рублей. Виновные привлечены к ответственности, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Ситуация находилась на постоянном контроле у губернатора Дмитрия Миронова. На сегодня комплекс мероприятий по обеспечению экологической безопасности данной территории полностью реализован.
Как сообщил председатель комитета экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов, в мае совместно с Роспотребнадзором были проведены лабораторные исследования почвы и воды в колодцах. Установлено, что вода соответствует всем санитарно-химическим и микробиологическим показателям, регламентированным СанПиН. Заключение лаборатории по пробам грунта также свидетельствует, что опасности для людей нет.
По поручению главы региона Дмитрия Миронова администрация Даниловского муниципального района привела в порядок откосы карьера: организовала подвоз плодородного грунта и посев многолетних трав для фитооздоровления почвы.
– Это очень хорошо, что к решению нашей проблемы сразу подключилось Правительство региона, – сказала жительница деревни Шолохово Галина Кудряшова. – Мы работали в режиме постоянной связи – и днем, и вечером, и по телефонам, и на выездах. В результате сегодня наши дома, наша деревня в полной безопасности, а о некогда существовавшей свалке ничего не напоминает.
Следующим этапом повышения экологической безопасности территории станет ремонт дороги Попково – Шолохово и переезда через реку, которые большегрузы нарушителей практически полностью разбили полтора года назад.
– В настоящее время администрация района совместно с администрацией Даниловского сельского поселения готовит документацию на проведение работ за счет местного бюджета, – сообщил глава Даниловского МР Александр Смирнов. – Планируем завершить ремонт в июле-августе.
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вчера, 12:00
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