​В муниципальных районах области началась реализация проектов по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, в Гаврилов-Яме работы стартовали сразу на трех объектах: в домах №58 и 54 на улице Менжинского и №2 на улице Коммунистической. Эти двухэтажные здания построены в 1961 году, с тех пор ни один конструктивный элемент не ремонтировали капитально.



Договор с подрядчиком ООО «Система» заключен региональным фондом содействия капремонту многоквартирных домов в мае. К настоящему времени уже сделано порядка трети объема работ. Специалисты фонда отмечают, что темпы выполнения проектов в этом году значительно выше, чем в предыдущие периоды.



– В этом году на проведение капремонта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе из регионального фонда будет выделено более 12 миллионов рублей, – рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Александр Николаев. – Это втрое больше, чем в 2018-м. Запланирован капитальный ремонт крыш пяти домов. Еще по шести домам разрабатывается проектно-сметная документация на работы будущего года.



В этом году в Ярославской области ужесточены требования к подрядным организациям, занимающимся капремонтом.



– Мы вводим дополнительное страхование, устанавливаем промежуточные графики производства работ, – сообщил директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ярославской области Роман Гайнутдинов. – Кроме того, мы изменили систему оплаты. После успешной приемки работ подрядчик может получить 95 процентов от всей суммы договора. Пять процентов будут перечислены, только если объект благополучно переживет зимний сезон и в ходе эксплуатации не обнаружатся недостатки. Гарантия по всем объектам составит пять лет.