​Вопросы строительства рыбоводного комплекса по производству клариевого сома обсудили сегодня заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов и генеральный директор ООО «ИнАгроБио» Сергей Шинкарев. В апреле в тестовом режиме запущено производство мальковых кормов для аквакультуры.



– Изначально планировалось в первую очередь построить цех выращивания товарной рыбы с использованием кормов, приобретаемых на рынке, – рассказал Сергей Шинкарев. – Однако в этом году с рынка ушли два крупных производителя, что стало причиной серьезного увеличения цены корма. Поэтому было принято решение построить свой комбикормовый завод. В настоящее время идет отработка технологии производства, готовится сырьевая база. Предприятие уже производит 200 тонн дрожжей в месяц. С третьего квартала начнется монтаж оборудования для изготовления стартовых кормов в промышленных масштабах.



Производительность первой очереди – 36 тонн стартовых кормов и 1200 тонн гидролизата белка в год. Максимальная мощность – 120 тонн стартовых кормов, 5 тысяч тонн продукционных кормов для аквакультуры и 5 тысяч тонн гидролизата белка в год.



– В сложившихся условиях запуск производства собственных кормов стал необходимым этапом на пути реализации проекта, – отметил Валерий Холодов. – Соглашение о строительстве фермы по выращиванию клариевого мраморного сома было заключено на агропромышленной выставке «Золотая осень». Для того чтобы производство не просто было запущено, но и успешно работало, приносило реальные результаты на протяжении многих лет, мы должны принимать во внимание все нюансы, учитывать меняющуюся конъюнктуру рынка.



Начало строительства собственно рыбного производства запланировано на сентябрь, его запуск – на первую половину следующего года. Уже определен подрядчик, монтируется оборудование.



В рыбоводном комплексе будут выращивать африканского клариевого сома – 1500 тонн живой рыбы в год.