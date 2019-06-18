|Сегодня в детском оздоровительном лагере имени М. Горького прошла акция «Территория безопасности». Ребятам рассказали, как вести себя на природе и в городе, на реке и на дороге. Особое внимание было уделено правилам пожарной и электробезопасности, использованию бытовых приборов, профилактике заболеваний.
В летний период акция пройдет на базе семи загородных лагерей, планируется охватить более 2300 детей.
Организаторы мероприятия: управление по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области, региональные управления МЧС, МВД и ФСИН, АО «Газпром газораспределение Ярославль», филиал ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго», Северная железная дорога – филиал ОАО «РЖД», центр «СПИД».
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вчера, 17:45
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