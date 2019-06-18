​18 июня комиссия проверила ход благоустройства дворов в Ярославле в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!». Представители регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, мэрии города и проектного офиса программы посетили Заволжский район.



– По поручению губернатора Дмитрия Миронова объекты, которые благоустраиваются по программе «Решаем вместе!», находятся на особом контроле, – подчеркнул заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов. – В этом году в регионе в рамках проекта по направлению «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 166 объектов, в том числе 116 дворовых и 50 общественных территорий.



В Ярославле в губернаторский проект вошло 20 дворов, и практически во всех работы уже начались. На улице Кавказской, 44 – 46, проводится масштабное благоустройство. На проект выделено около 13 миллионов рублей. Предусмотрены асфальтирование проездов, ремонт тротуаров, организация пешеходных дорожек и парковочных площадок на 40 машино-мест. В планах также установка лавочек, урн, ограждение газона, обустройство уличного освещения.



– Благоустройство идет полным ходом, – отметил руководитель проектного офиса программы Евгений Чуркин. – На объекте уже выполнено более 60 процентов от запланированного объема работ. Есть незначительные замечания к подрядной организации со стороны жителей, поэтому мы решили на месте оценить ситуацию. Согласно контракту, срок окончания работ в этом дворе – 31 августа.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе несколько лет по инициативе губернатора Дмитрия Миронова и направлен на формирование комфортной среды проживания в городах и поселках. Правительство области ведет эту работу совместно с партией «Единая Россия».