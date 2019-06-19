​Одним из развивающихся направлений в регионе является этнотуризм, предлагающий знакомство с традиционной русской народной культурой.



– Сегодня стремительно растет число потенциальных туристов, заинтересованных в новых продуктах в этой сфере, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Востребованы поездки в поселения с традиционным укладом, специфической культурой, сохранившимися ритуалами и обычаями, элементы национальной кухни, а также народные праздники и гулянья.



В регионе реализуется несколько успешных практик, многие – в Мышкинском районе. В их числе – работа музейного комплекса в деревне Кирьяново. В прошлом году проект получил поддержку в рамках программы «Культурная мозаика малых городов и сел».



В деревне пять экспозиций, рассказывающих об истории населенного пункта, известного с XV века, в преломлении с историей России. Один из музеев посвящен дырам и заплаткам. Логотип для него разработал известный дизайнер Артемий Лебедев.



Также в лидерах по этнотуризму – деревня Поводнево. Проекту «Город мастеров» в этом году присужден президентский грант на проведение фестиваля «Weekend истории». Он состоится 6 июля. В мероприятии примут участие более тридцати кузнецов, гончаров, стеклодувов и других ремесленников Ярославской области. Будет представлено 15 видов ремесел: кузнечное, гончарное, кожевенное, ткацкое, токарное дело, лепка и другие. Мастера научат гостей делать сувениры из различных природных материалов.



Кроме того, в Поводневе уже второй год воссоздают традиции празднования старославянского дня Ивана Купалы. В рамках фестиваля «Weekend истории» запланированы традиционные забавы: поиски цветущего папоротника, повязывание ленточек-желаний, плетение венков, метание копья, стрельба из лука. Огонь для традиционного костра будут извлекать первобытным способом. Участники праздника будут водить хороводы, петь песни, прыгать через огонь, запускать венки и гадать.



Познакомиться с различными этнолокациями можно и в селе Мартыново, где расположен музей кацкарей. Он представляет собой комплекс крестьянских изб конца XIX – начала XX столетия. Для туристов подготовлена программа «Побахорим по-кацки!» («Поговорим по-кацки!»), которая включает экскурсию по музею, посещение подворья, различные интерактивы, угощение из русской печки. Гости побывают в деревенской общине, непрерывно существующей на протяжении по крайней мере четырех столетий.