​19 июня в Рыбинске спущен на воду катер специального назначения «Грачонок». В торжественной церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Миронов и глава Росгвардии Виктор Золотов.



– Сегодня уже несколько катеров этой серии успешно несут службу в составе отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами ВМФ России, – сказал Дмитрий Миронов. – Новый «Грачонок» отправится в распоряжение Росгвардии. Уверен, он заслужит только положительные отзывы от будущего экипажа. И мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы именно наши предприятия работали для нужд Министерства обороны, Росгвардии, МВД.



Катер предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами в акваториях и ближних к ним пунктах базирования. Контрактом между судостроительным заводом «Вымпел» и Росгвардией предусмотрено строительство четырех таких судов. Все они будут сданы до конца 2019 года.



– Выполняя поручение главы государства, мы приступаем в этом году к практическому решению задач по обеспечению безопасности энергомоста, газопровода, транспортного перехода через Керченский пролив, – отметил Виктор Золотов. – Без сомнения, эти новые катера займут достойное место в боевом порядке недавно сформированной бригады, на которую возложена охрана столь важного для страны объекта. «Грачонок» имеет высокие маневренные качества и мореходность, что позволяет решать широкий спектр задач. Он оснащен новейшими средствами обнаружения подводных диверсионных сил и средств противника.



На катере установлен современный гидроакустический комплекс, позволяющий вести поиск объектов на глубине до 200 метров, имеется водолазное оборудование для обследования дна.



– Это первый катер, который мы построили в интересах службы войск национальной гвардии, – сообщил директор АО «ССЗ «Вымпел» Олег Гончаров. – Данная модель уже зарекомендовала себя и показала высокую эффективность. В проекте заложены такие тактико-технические возможности, как применение новейшего радиоэлектронного оборудования, установка современных образцов вооружения.



Дмитрий Миронов и Виктор Золотов также осмотрели судосборочный цех – эллинг завода «Вымпел», где в настоящее время ведется строительство катеров «Грачонок», малого гидрографического судна проекта 19910, ракетного катера «Молния» и судна на подводных крыльях «Комета 120М».



Производственные мощности эллинга позволяют создавать корабли военного и гражданского назначения длиной до 85 метров и спусковым весом до 2500 тонн.