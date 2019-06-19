​В департамент государственного жилищного надзора обратились жители Фрунзенского района Ярославля с просьбой проверить законность начисления платы за горячее водоснабжение. Инспекторы установили, что управляющая компания в нарушение действующего законодательства при расчете платы за коммунальную услугу неверно определяла удельный объем тепловой энергии на подогрев холодной воды.



– По обращению граждан была проведена проверка, в ходе которой установлено, что управляющая организация делала неверные начисления на протяжении полутора лет, – сообщила директор департамента госжилнадзора – главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова. – Выдано предписание об устранении допущенного нарушения, проведении перерасчета платы жителям дома, а также об осуществлении впредь начисления платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в соответствии с требованиями действующего законодательства.



Управляющая организация НАО «Управдом Фрунзенского района» по предписанию департамента госжилнадзора Ярославской области произвела перерасчет жителям дома №23 по улице Лескова в Ярославле. Общая сумма возвращенных денежных средств составила 789886 рублей, что было отражено в платежных квитанциях.