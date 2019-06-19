​19 июня в Ярославле открылась всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Интеграция науки и высшего образования как основа инновационного развития аграрного производства». Основными темами обсуждения стали сохранение отечественных пород крупного рогатого скота, перспективы развития овцеводства, молочного животноводства и аквакультуры, формирование кадрового потенциала АПК области.



– Сегодня в нашем регионе работает ряд научных и учебных заведений, которые занимаются не только вопросами развития кадрового потенциала отрасли сельского хозяйства, но и уделяют особое внимание исследовательской и научной работе, – сказал, открывая конференцию, заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. – На протяжении многих лет с бизнесом успешно сотрудничает Ярославский НИИ животноводства и кормопроизводства – филиал ФНЦ «ВИК имени В.Р. Вильямса». Научные исследования создают основу для разработки новых конкурентоспособных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, пород, типов и кроссов животных и птиц с целью решения проблемы продовольственной безопасности страны и обеспечения населения качественными продуктами питания.



Во многом именно благодаря научным исследованиям продуктивность молочного стада в области составила 6656 килограммов молока на одну корову. Это значительно выше средних надоев по стране. В прошлом году коровы ярославской породы были включены Минсельхозом России в перечень генофондных пород крупного рогатого скота молочного направления.



В регионе разработан проект дорожной карты по сохранению и развитию популяции ярославской породы. Одна из стимулирующих мер – установление дифференцированной ставки субсидии на содержание племенного маточного поголовья. Сумма поддержки на одну корову ярославской породы составляет 5000 рублей, другой породы – 3000 рублей.



Валерий Холодов вручил сотрудникам института почетные грамоты губернатора и департамента АПК и потребительского рынка за многолетний добросовестный труд и особые достижения в работе.



Также в рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области и Федеральным научным центром кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса. Документ предполагает совместную работу по решению важнейших проблем развития сельских территорий, а также животноводства и растениеводства. В частности, планируются проведение образовательных и научно-исследовательских мероприятий, участие в государственных и международных выставках, ярмарках и форумах.