|Более 400 выпускников ярославских колледжей и техникумов в этом году сдадут экзамены по стандартам «WorldSkills».
На новую форму аттестации в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в 2019 году перешли восемь профессиональных образовательных организаций региона. Остальные проводят демоэкзамены в рамках апробации.
– Студенты не просто сдают выпускной экзамен, они еще получают возможность подтвердить соответствие своей квалификации международным стандартам, – отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Для этого мы моделируем реальные производственные условия, в которых ребята должны выполнить практическое задание, и обеспечиваем независимую экспертную оценку его решения, в том числе представителями предприятий и учебных заведений.
Ярославская область участвует в апробации демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» с 2017 года. С тех пор более чем в три раза увеличилось количество площадок и компетенций.
Сейчас демоэкзамены проводятся в 16 профессиональных образовательных организациях по 18 компетенциям, среди которых поварское дело, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сантехника и отопление, технологии моды, туризм, программные решения для бизнеса и другие.
Выпускники, успешно сдавшие демоэкзамен, получают не только диплом, но и еще один документ – skills-паспорт, где зафиксированы результаты. Его наличие поможет при дальнейшем трудоустройстве. Организован доступ предприятий к единой базе участников движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и выпускников – участников демоэкзамена, что дает возможность работодателям приглашать лучших специалистов по востребованным компетенциям.
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