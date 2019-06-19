​Более 400 выпускников ярославских колледжей и техникумов в этом году сдадут экзамены по стандартам «WorldSkills».



На новую форму аттестации в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в 2019 году перешли восемь профессиональных образовательных организаций региона. Остальные проводят демоэкзамены в рамках апробации.



– Студенты не просто сдают выпускной экзамен, они еще получают возможность подтвердить соответствие своей квалификации международным стандартам, – отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Для этого мы моделируем реальные производственные условия, в которых ребята должны выполнить практическое задание, и обеспечиваем независимую экспертную оценку его решения, в том числе представителями предприятий и учебных заведений.



Ярославская область участвует в апробации демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» с 2017 года. С тех пор более чем в три раза увеличилось количество площадок и компетенций.



Сейчас демоэкзамены проводятся в 16 профессиональных образовательных организациях по 18 компетенциям, среди которых поварское дело, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сантехника и отопление, технологии моды, туризм, программные решения для бизнеса и другие.



Выпускники, успешно сдавшие демоэкзамен, получают не только диплом, но и еще один документ – skills-паспорт, где зафиксированы результаты. Его наличие поможет при дальнейшем трудоустройстве. Организован доступ предприятий к единой базе участников движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и выпускников – участников демоэкзамена, что дает возможность работодателям приглашать лучших специалистов по востребованным компетенциям.