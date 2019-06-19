​19 июня губернатор Дмитрий Миронов и глава Росгвардии Виктор Золотов посетили базу ОМОН управления Росгвардии по Ярославской области. Они осмотрели объекты инфраструктуры, проверили техническое оснащение подразделения и вручили награды отличившимся сотрудникам.



– Вам приходится принимать участие в самых разных операциях. Личный состав отряда привлекался к обеспечению безопасности при проведении массовых и спортивных мероприятий, к обезвреживанию и уничтожению боеприпасов и взрывчатых веществ, – сказал Дмитрий Миронов. – Благодаря вашей работе не было допущено серьезных нарушений общественного порядка, экстремистских и иных противоправных действий.



За добросовестное исполнение служебного долга четверо сотрудников награждены ценными подарками, еще четверо отмечены благодарностями губернатора области.



Директор Росгвардии озвучил результаты работы отряда за полтора года. Личный состав ОМОНа участвовал в проведении 220 специальных мероприятий. Удалось обезвредить 57 взрывоопасных предметов, изъято из незаконного оборота 28 единиц огнестрельного оружия и более 4000 единиц боеприпасов.



Виктор Золотов вручил ведомственные награды: 11 медалей «За проявленную доблесть» III степени, «За разминирование», «За заслуги в укреплении правопорядка», «За содействие» и «За боевое содружество».



– Уже четверть века ваш отряд демонстрирует стойкость, мужество, самоотверженность, верность присяге и закону, – отметил он. – Для каждого из вас защита безопасности граждан, личности и государства – это не просто служебная обязанность, а призвание и священный долг. Я убежден, что жители всей области с благодарностью относятся к вашему нелегкому труду.