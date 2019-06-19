​19 июня на заседании межфракционной рабочей группы по сохранению и развитию реки Волги в Государственной Думе РФ были рассмотрены экологические риски проекта по строительству целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища, на границе Вологодской и Ярославской областей.



– Вопросы сохранения и улучшения качества воды в Волге сегодня на первом плане, – подчеркнула председатель межфракционной группы, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова. – Поэтому помимо реализации мероприятий, направленных на улучшение качества воды, необходимо сделать так, чтобы подготовка любых бизнес-проектов в районе бассейна реки была возможной только при условии всесторонней оценки и анализа возможных рисков, причем с участием общественности.



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов неоднократно на различных уровнях, в том числе в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ и на встрече с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, говорил о возможности возникновения экологической угрозы в случае строительства данного объекта. Также позиция Правительства региона по данному проекту была доведена до депутатов Государственной Думы страны и губернатора Вологодской области.



– Строительство целлюлозного завода однозначно окажет негативное влияние на состояние природы и благополучие населения не только Ярославской области, но и других регионов Верхневолжского бассейна, – отметил в своем докладе заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – На основе научных исследований и прогнозов, подготовленных учеными Института биологии и внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук, сделаны выводы о том, что запуск объекта приведет к образованию токсичных сточных вод, нарушению водно-химического состава воды и, как следствие, гибели растительности и животных.



В ходе обсуждения было отмечено, что состояние Волги в последние годы вызывает все большую тревогу в связи с высокой степенью загрязнения воды. Именно поэтому по инициативе Дмитрия Миронова Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации разработан приоритетный проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». В работе принимают участие 15 субъектов РФ, расположенных в бассейне реки. Кроме того, в нацпроект «Экология» вошел федеральный проект «Чистая вода», направленный на повышение качества питьевой воды.



По итогам заседания рабочей группы решено, что для исключения возможности нанесения ущерба экологии в связи со строительством целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища на уровне Министерства природных ресурсов и экологии РФ будет рассмотрен отчет об оценке воздействия проекта на окружающую среду. Участие в обсуждении примут представители регионов, расположенных в районе бассейна Волги. Предусмотрено широкое информирование общественности.