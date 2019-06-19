​Ежегодно около 400 жительниц области, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование благодаря нацпроекту «Демография».



Сейчас в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» проводится социологический опрос, чтобы определить, какие направления обучения наиболее востребованы данной категорией граждан. Заполнить анкету можно на интерактивном портале службы занятости населения Ярославской области (http://trud.yarregion.ru).



– Нам необходимо определить векторы обучения и возможные образовательные организации, чтобы с 1 января 2010 года приступить к реализации проекта, – сказала директор областного департамента государственной службы занятости населения Лаура Зудина. – По результатам опроса будет организовано профессиональное обучение для женщин с учетом индивидуальных пожеланий и возможностей реализации приобретенных компетенций на региональном рынке труда.



По данным, полученным к настоящему времени, наиболее востребованы профессии бухгалтера, менеджера по персоналу, парикмахера, портного, делопроизводителя, художника компьютерной графики, мастера по маникюру, сметчика, кладовщика, специалиста по управлению государственными и муниципальными закупками и другие.



Региональные органы службы занятости занимаются обучением женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с 2011 года в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области». За 7 лет охвачено более 2500 человек.



По всем вопросам можно обращаться в органы службы занятости населения. Телефон горячей линии департамента: (4852) 45-88-71.