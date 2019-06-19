​В Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника местного значения внесен дом с трактиром купца Темерина в Переславле-Залесском.



– Здание, построенное в начале XIX века, представляет пример провинциального классицизма с предельно лаконичным декором и подчеркнутой простотой форм, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Архитектурный памятник оформляет одну из центральных улиц Переславля и формирует проезд на площадь. Данный объект обладает историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью. Это подлинное свидетельство развития переславского градостроительства и архитектуры, фиксирующее особенности дорегулярной планировки и поддерживающее линии застройки улицы, проложенной по регулярному плану.



С момента постройки и по настоящее время в здании размещаются торговые площади.



Всего на территории Ярославской области более 4,5 тысячи объектов культурного наследия. В Переславле-Залесском находятся 403 из них.