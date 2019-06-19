|Ярославские онкологи и хирурги впервые выполнили межведомственную реконструктивную операцию, благодаря которой пациенту со злокачественным образованием левой голени удалось сохранить ногу.
– Мы будем активно развивать это новое для Ярославской области направление – онкопластическую хирургию – и создавать все условия для эффективного межведомственного взаимодействия, – подчеркнул директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Сотрудничество онкологической службы и отделения реконструктивной микрохирургии больницы имени Соловьева позволяет оказывать помощь пациентам на качественно более высоком уровне, минимизировать потенциальные риски инвалидизации, а также сократить сроки возможной нетрудоспособности.
Прооперированный пациент несколько лет не обращался к врачу, и опухоль распространилась практически на всю переднюю поверхность голени, проросла в мышцы и берцовую кость. В таких случаях конечность ампутируют, но специалисты приняли решение об органосохраняющем одномоментном реконструктивном вмешательстве.
– Одновременно работали две бригады хирургов – онкологи и микрохирурги. Сначала онкологи удалили злокачественное образование, а затем пластические хирурги закрыли образовавшийся дефект собственными тканями пациента. В результате мужчине удалось сохранить ногу, и он может вернуться к своей обычной жизни, – рассказала директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко. – Сейчас мы будем расширять взаимодействие с онкологической больницей и при возможности и медицинских показаниях делать такие операции. Дальнейшее сотрудничество в этом направлении является перспективным для развития как онкологической, так и реконструктивной хирургии.
Первая межведомственная операция длилась семь часов и по всем показателям прошла успешно. В настоящий момент пациент чувствует себя удовлетворительно. На следующей неделе врачи планируют выписать его из больницы.
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вчера, 17:30
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