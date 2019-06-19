​На 19 июня в Ярославской области по итогам ЕГЭ 68 высших баллов, которые набрали 66 выпускников. Этот показатель уже выше, чем в прошлом году, когда по итогам кампании ЕГЭ-2018 в регионе насчитывалось 63 стобалльника. Двоим удалось дважды дать 100 процентов правильных ответов. Нина Синявская из рыбинской школы №1 получила наивысший балл по литературе и русскому языку, а Артем Роженков из ярославской школы №4 – по русскому языку и профильной математике.



– На госэкзамене по русскому языку максимальное количество баллов сумели набрать 36 человек, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – И почти 29 процентов – 1713 человек – сдали этот предмет, получив от 81 до 100 баллов. Не справились с экзаменом 0,2 процента выпускников. В отличие от прошлого года появились стобалльники по физике – 2 человека, и в два с половиной раза увеличилось количество ребят, получивших по этому предмету от 81 до 100 баллов.



Основной период ЕГЭ продлится до 1 июля. Скоро станут известны итоги экзаменов по иностранным языкам, обществознанию, биологии и информатике и ИКТ.



Для получения официальных результатов ЕГЭ следует обращаться в свою школу или в орган управления образованием, в котором проходила регистрация на экзамен.



С предварительными результатами можно ознакомиться на специальном сервисе http://check.ege.edu.ru/, а также на портале государственных услуг.