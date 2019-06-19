​Дорогие ярославцы!

Нет в нашей стране семьи, которой не коснулась бы своим огненным крылом Великая Отечественная война.

Скорбная дата ее начала – 22 июня – священный день для каждого россиянина, когда мы зажигаем свечи и склоняем головы перед памятью павших в боях, стоявших насмерть на оборонительных рубежах. Мы низко кланяемся ветеранам-фронтовикам  и труженикам тыла, день за днем приближавшим Победу, мужественно превозмогая невзгоды, лишения и боль утрат.

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед ними. Они  – живое свидетельство тех лет и напоминание о том, как дорог мир, как важно его сохранить для грядущих поколений.

​Честь и патриотизм не вырастают на пустом месте.  Готовность молодого поколения к защите Отечества питается историей, уважением к прошлому страны, памятью о ее героях. Будем же их достойны, передадим эту священную память детям во имя светлого будущего России!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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