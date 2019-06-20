​Сегодня в КЗЦ «Миллениум» 16 магистров и бакалавров института архитектуры и дизайна Ярославского государственного технического университета представили свои выпускные квалификационные работы. Традиционно с 1995 года мероприятие носит публичный характер.



Председателем государственной аттестационной комиссии является советник губернатора, главный архитектор региона Михаил Кудряшов. Также в ее состав вошли ведущие архитекторы области и преподаватель МАрхИ.



– В этом году высшей архитектурной школе региона – 30 лет. За эти годы профильная кафедра ЯГТУ не только стала одной из лучших в стране, но и преобразила область, а также воспитала высокопрофессиональные кадры – порядка 600 человек, которые стали ведущими архитекторами и в России, и за рубежом, – сказал Михаил Кудряшов. – В ее копилке – огромное количество побед в крупных международных конкурсах, знаковые постройки в Ярославле, Москве и других крупных городах. Сейчас кафедра сделала качественный рывок вперед, преобразовалась в институт и, я уверен, будет соответствовать самым высоким требованиям современности.



На защите студенты должны показать преимущества своих проектов, обосновать конкретные планировочные и архитектурные решения, а также ответить на вопросы государственной комиссии. На представленных планшетах и макете можно рассмотреть детальную проработку идей.



– У меня нет сомнений, что большая часть проектов будет воплощена в жизнь, – отметила исполняющая обязанности ректора ЯГТУ Елена Степанова. – Уже сейчас выпускники создают свои творческие объединения или работают в проектных бюро. У них впереди большая профессиональная жизнь, с таким высоким уровнем образования они обязательно будут востребованы.



Студенты вуза не просто решают задачи в своей сфере, а выполняют настоящие заказы. На защите выпускники представили проекты, подготовленные для Пошехонья, Любима, Углича.



В этом году в институт архитектуры и дизайна будут набирать две группы студентов – по направлениям «классическая архитектура» и «дизайн городской среды». Как отмечают педагоги, сохранение творческого конкурса при поступлении позволяет найти максимально мотивированных ребят.