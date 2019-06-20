​Региональная лизинговая компания Ярославской области заключила 58 договоров лизинга с субъектами индивидуального и малого предпринимательства на приобретение оборудования по льготной ставке. Она составляет 6 процентов годовых для техники отечественного производства, 8 процентов годовых – иностранного.



Основные виды экономической деятельности лизингополучателей: машиностроение, химическая промышленность, полиграфия и издательская деятельность, пищевая промышленность и металлургия.



– Всего оказана поддержка на общую сумму более 712 миллионов рублей лизингополучателям из 14 регионов Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов России, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – В высокой степени проработки в РЛК находятся 10 проектов на общую сумму финансирования более 400 миллионов рублей. Региональная лизинговая компания заключает контракты в соответствии с запланированными объемами и даже перевыполняет поставленные задачи.



Одним из первых получателей поддержки стала компания Александра Садыкова из Ярославля, занимающаяся производством изделий из металла, токарной и фрезерной обработкой изделий. В начале 2000-х предприниматель создал предприятие с нуля, а теперь оно в месяц производит около 2 миллионов единиц продукции.



Компания постоянно работает над модернизацией своего оборудования. Для этого в РЛК предприниматель взял в льготный лизинг под 8 процентов годовых 4 новых токарных автомата с числовым программным управлением. Два из них уже используются, а оставшиеся будут поставлены летом.



– Раньше мы брали станки в других лизинговых компаниях, однако там условия были менее привлекательные, – рассказал Александр Садыков. – В РЛК мы обратились одними из первых и получили поддержку. Нам предложили комфортные платежи и сроки лизинга, в результате мы заключили договор на 5 лет с возможностью досрочного погашения. В этом году планируем брать в лизинг еще два станка для развития производства.