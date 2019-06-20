​Дорогие ярославцы!

29 июня 269 лет назад Федор Волков и его труппа открыли

свой первый сезон, сыграв в Ярославле две пьесы. Этот день стал памятной датой не

только в истории региона, но и всей театральной России.

Высокие художественные достижения Первого Русского, не раз

были подтверждены престижными профессиональными наградами. Они - живое

свидетельство его жизнеспособности и большого творческого потенциала.

Сегодня у театра и его коллектива  появляются новые перспективы и возможности

для дальнейшего развития. Благодаря поддержке жителей Ярославской области и

Президента Российской Федерации театр драмы имени Федора Волкова планируется

включить в список ценных объектов культурного наследия народов России. 

В следующем году он отметит свое 270-летие.

Желаю актерам и сотрудникам учреждения, а также всем  театральным сообществам нашего региона

вдохновения, новых художественных открытий и благодарных зрителей! 

С праздником!

      

Губернатор

Ярославской области             Дмитрий

Миронов

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