​Дорогие ярославцы!



29 июня 269 лет назад Федор Волков и его труппа открыли



свой первый сезон, сыграв в Ярославле две пьесы. Этот день стал памятной датой не



только в истории региона, но и всей театральной России.



Высокие художественные достижения Первого Русского, не раз



были подтверждены престижными профессиональными наградами. Они - живое



свидетельство его жизнеспособности и большого творческого потенциала.



Сегодня у театра и его коллектива появляются новые перспективы и возможности



для дальнейшего развития. Благодаря поддержке жителей Ярославской области и



Президента Российской Федерации театр драмы имени Федора Волкова планируется



включить в список ценных объектов культурного наследия народов России.



В следующем году он отметит свое 270-летие.



Желаю актерам и сотрудникам учреждения, а также всем театральным сообществам нашего региона



вдохновения, новых художественных открытий и благодарных зрителей!



С праздником!







Губернатор



Ярославской области Дмитрий



Миронов