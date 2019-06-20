|Дорогие ярославцы!
29 июня 269 лет назад Федор Волков и его труппа открыли
свой первый сезон, сыграв в Ярославле две пьесы. Этот день стал памятной датой не
только в истории региона, но и всей театральной России.
Высокие художественные достижения Первого Русского, не раз
были подтверждены престижными профессиональными наградами. Они - живое
свидетельство его жизнеспособности и большого творческого потенциала.
Сегодня у театра и его коллектива появляются новые перспективы и возможности
для дальнейшего развития. Благодаря поддержке жителей Ярославской области и
Президента Российской Федерации театр драмы имени Федора Волкова планируется
включить в список ценных объектов культурного наследия народов России.
В следующем году он отметит свое 270-летие.
Желаю актерам и сотрудникам учреждения, а также всем театральным сообществам нашего региона
вдохновения, новых художественных открытий и благодарных зрителей!
С праздником!
Губернатор
Ярославской области Дмитрий
Миронов
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15:15
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