​Уважаемые работники судостроительной

отрасли Ярославской области!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Учрежденный в 2017 году в честь 350-летия указа царя

Алексея Михайловича о строительстве первого русского военного корабля «Орел»,

он  символизировал не только начало создания

регулярного флота на Руси как государственной отрасли, но и ее возрождение,

модернизацию в современной России.  

Судоремонтная сфера и кораблестроение всегда имели важное

значение для отечественной экономики, и Ярославский регион был и остается одним

из ее центров.

Перед

судостроителями региона сегодня стоят серьезные и ответственные задачи,

связанные с выполнением оборонного заказа и выпуском пассажирских судов. Многие

жители области задействованы в этой сфере. 

Желаю вам новых достижений, осуществления всех намеченных

планов, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Губернатор

Ярославской области Дмитрий

Миронов

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
15:15
23 просмотров
2019.06.20 Работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались на 10 объектах областного подчинения
2019.06.20 Дмитрий Миронов: «Поддержка фермеров позволила за прошлый год на 7 процентов увеличить объем производимой ими продукции»
2019.06.20 В Первомайском районе открылся заготовительный пункт сельхозпродукции и дикорастущего сырья
2019.06.20 Водоснабжение 82 процентов населения области обеспечивают три предприятия
2019.06.20 Дмитрий Миронов: «В этом году в Ярославской области будет открыто два стационарных фельдшерско-акушерских пункта»