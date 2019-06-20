​Уважаемые работники судостроительной



отрасли Ярославской области!



Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!



Учрежденный в 2017 году в честь 350-летия указа царя



Алексея Михайловича о строительстве первого русского военного корабля «Орел»,



он символизировал не только начало создания



регулярного флота на Руси как государственной отрасли, но и ее возрождение,



модернизацию в современной России.



Судоремонтная сфера и кораблестроение всегда имели важное



значение для отечественной экономики, и Ярославский регион был и остается одним



из ее центров.



Перед



судостроителями региона сегодня стоят серьезные и ответственные задачи,



связанные с выполнением оборонного заказа и выпуском пассажирских судов. Многие



жители области задействованы в этой сфере.



Желаю вам новых достижений, осуществления всех намеченных



планов, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!



Губернатор



Ярославской области Дмитрий



Миронов