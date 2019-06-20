|Уважаемые работники судостроительной
отрасли Ярославской области!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Учрежденный в 2017 году в честь 350-летия указа царя
Алексея Михайловича о строительстве первого русского военного корабля «Орел»,
он символизировал не только начало создания
регулярного флота на Руси как государственной отрасли, но и ее возрождение,
модернизацию в современной России.
Судоремонтная сфера и кораблестроение всегда имели важное
значение для отечественной экономики, и Ярославский регион был и остается одним
из ее центров.
Перед
судостроителями региона сегодня стоят серьезные и ответственные задачи,
связанные с выполнением оборонного заказа и выпуском пассажирских судов. Многие
жители области задействованы в этой сфере.
Желаю вам новых достижений, осуществления всех намеченных
планов, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Губернатор
Ярославской области Дмитрий
Миронов
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