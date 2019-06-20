​Дорогие друзья!



Поздравляю вас с Днем



молодежи!



Это праздник людей ярких, активных, влюбленных в жизнь. Ведь



молодость – самый прекрасный период для каждого человека, время мечтаний и



надежд, поиска своего пути и желания действовать, удивлять мир смелыми идеями.



Интеллектуальный и созидательный потенциал молодежи нашего



региона необычайно велик. Уверен, ваши энергия и способность добиваться поставленных



целей обязательно будут востребованы обществом.



Желаю вам успешных шагов в творческом и профессиональном



развитии, удачи, большой любви и крепкого здоровья!



Региональная власть будет и впредь способствовать тому,



чтобы вы смогли реализовать себя в политике, предпринимательстве, спорте, науке



и культуре.



Новых открытий и свершений!



Губернатор



Ярославской области Дмитрий Миронов