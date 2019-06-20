​Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем

молодежи!

Это праздник людей ярких, активных, влюбленных в жизнь. Ведь

молодость – самый прекрасный период для каждого человека, время мечтаний и

надежд, поиска своего пути и желания действовать, удивлять мир смелыми идеями.

Интеллектуальный и созидательный потенциал молодежи нашего

региона необычайно велик. Уверен, ваши энергия и способность добиваться поставленных

целей обязательно будут востребованы обществом.

Желаю вам успешных шагов в творческом и профессиональном

развитии, удачи, большой любви и крепкого здоровья!

Региональная власть будет и впредь способствовать тому,

чтобы вы смогли реализовать себя в политике, предпринимательстве, спорте, науке

и культуре.

Новых открытий и свершений!

Губернатор

Ярославской области Дмитрий Миронов

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