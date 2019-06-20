|Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем
молодежи!
Это праздник людей ярких, активных, влюбленных в жизнь. Ведь
молодость – самый прекрасный период для каждого человека, время мечтаний и
надежд, поиска своего пути и желания действовать, удивлять мир смелыми идеями.
Интеллектуальный и созидательный потенциал молодежи нашего
региона необычайно велик. Уверен, ваши энергия и способность добиваться поставленных
целей обязательно будут востребованы обществом.
Желаю вам успешных шагов в творческом и профессиональном
развитии, удачи, большой любви и крепкого здоровья!
Региональная власть будет и впредь способствовать тому,
чтобы вы смогли реализовать себя в политике, предпринимательстве, спорте, науке
и культуре.
Новых открытий и свершений!
Губернатор
Ярославской области Дмитрий Миронов
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