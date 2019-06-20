​Одной из тем, 20 июня поднятых на прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным, стало повышение доступности медицинской помощи первичного звена. Глава государства подчеркнул, что в малых населенных пунктах нужно создавать фельдшерско-акушерские пункты и активно использовать передвижные станции оказания медицинской помощи. Он сообщил, что в ближайшее время в России будет построено 390 ФАПов и отремонтировано 1200 уже существующих.



– В Ярославской области в этом году будет открыто два стационарных фельдшерско-акушерских пункта, – сообщил губернатор Дмитрий Миронов. – Задача по обеспечению максимальной доступности медицинской помощи приоритетная для Правительства региона, и мы делаем все для ее решения. В частности, в январе мы передали медучреждениям области семь передвижных фельдшерско-акушерских пунктов и один мобильный флюорограф. В плане на этот год – еще два мобильных флюорографа и четыре мобильных фельдшерско-акушерских комплекса, а также начало строительства ФАПа в деревне Белкино Ярославского района.



Стационарные фельдшерско-акушерские пункты в этом году открываются в селе Богородском Мышкинского района и селе Заозерье Угличского района. На их возведение выделено порядка 15 миллионов рублей из резервного фонда Правительства России. Все ФАПы будут оснащены медицинской техникой: дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными анализаторами, и, что немаловажно, укомплектованы кадрами.