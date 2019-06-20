​20 июня на заседании комитета по ЖКК, энергетике, экологии и природопользованию Ярославской областной Думы обсудили вопросы водоснабжения и водоотведения в связи с передачей в областную собственность муниципальных водоканалов.



Объединение малых и средних водоканалов на базе крупных обеспечит повышение качества и надежности коммунальных услуг, предоставляемых населению, экологической безопасности региона в результате строительства новых и реконструкции существующих объектов водоотведения, а также рост инвестиционной привлекательности отрасли. Всего в областную собственность будут переданы системы водоснабжения 542 населенных пунктов, водоотведения – 186.



– В настоящее время 82 процента населения региона получает услуги по водоснабжению и водоотведению от трех областных предприятий: АО «Ярославльводоканал», ГП ЯО «Северный водоканал» и ГП ЯО «Южный водоканал», – рассказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков.



Процесс передачи объектов в областную собственность усложняется отсутствием в районах технической и разрешительной документации, несоответствием питьевой воды нормативам, неудовлетворительным состоянием или отсутствием очистных сооружений. Процесс реорганизации должен быть завершен в 2019 году.



Депутаты отметили важность совершенствования системы ливневой канализации в крупных населенных пунктах.



Также был заслушан доклад начальника управления по развитию услуг и сервисов ПАО «ТНС энерго Ярославль» Дмитрия Шубина об исполнении инвестиционной программы по внедрению автоматизированной системы учета потребляемой энергии.



В этом году планируется установить около 12 тысяч счетчиков в 149 домах. С 1 июля 2020 года замена приборов на новые будет проводиться за счет снабжающей организации.