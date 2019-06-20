​20 июня в поселке Пречистое открылся первый в регионе заготовительный пункт сельхозпродукции и дикорастущего сырья.



– Садовые товарищества, фермеры и местное население смогут реализовать свою продукцию там, где ее вырастили, минуя этап длительной транспортировки, – отметила и. о. директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина. – Заготовительные организации потребительской кооперации будут принимать овощи и фрукты, а также лекарственно-техническое сырье, дикорастущие плоды и ягоды.



Стоимость одного заготовительного пункта, в который входят сушилка, разделочный стол, холодильник и автоматизированная система упаковки, – порядка двух миллионов рублей. Правительством региона предусмотрена новая мера государственной поддержки для тех, кто будет заниматься созданием таких объектов, – компенсация прямых понесенных затрат. Субсидия из областного бюджета поможет собственнику покрыть 40 процентов расходов. На 2019 год на эти цели предусмотрено 1,2 миллиона рублей.



Подобные заготовительные пункты в этом году планируется открыть в Пошехонском и Некоузском районах. Работа проводится в рамках программы «Развитие кооперации в Ярославской области на 2019 – 2022 годы».