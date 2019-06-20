​20 июня во время прямой линии к Президенту России Владимиру Путину обратился переславский фермер Борис Акимов. Он предложил главе государства запустить в стране программу по поддержке производства продуктов местного происхождения.



– У нас есть большое количество региональных брендов, часто забытых, – отметил Борис Акимов. – Какой-нибудь брейтовский чеснок, которым, скажем, я занимаюсь. И сейчас у каждого региона много продуктов очень интересных, которые было бы здорово возродить. Они бы стали драйверами территорий, способствовали бы созданию рабочих мест, и фермеры бы получали работу.



Президент согласился, что государство должно оказывать поддержку фермерским хозяйствам.



– Двигателем развития сельского хозяйства являются крупные товарные производства, а на самом деле они и дают основную товарную продукцию, – сказал Владимир Путин. – Это правда, и не только у нас, но и за рубежом. Но забывать малые, средние хозяйства, фермерские хозяйства, конечно, нельзя, и здесь я с вами полностью согласен.



На территории Ярославской области 314 крестьянских (фермерских) хозяйств. Объем произведенной ими продукции за прошлый год вырос на 6,9 процента и составил 747,9 миллиона рублей.



– В нашем регионе с 2017 года реализуется проект «Ярославский фермер», который призван, с одной стороны, создать комплексную систему реализации фермерской продукции, с другой – сформировать узнаваемый не только в области, но и за ее пределами бренд, – рассказал губернатор Дмитрий Миронов. – В прошлом году мы запустили новую форму поддержки фермеров – предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы.



На сегодняшний день для сбыта сельскохозяйственной продукции в регионе открыто 15 фермерских лавок, 5 фермерских магазинов, 3 фермерские ярмарки, 30 торговых мест на региональных ярмарках Москвы, 65 торговых мест на ярмарках и розничных рынках Ярославской области.



Правительство региона активно взаимодействует с торговыми сетями по продвижению продукции местных товаропроизводителей. Подписаны соглашения о взаимодействии с ООО «Гиперглобус», «Х5 Retail», АО «Тандер». В 2018 году проведено 30 закупочных сессий с крупными федеральными торговыми сетями и местными сельхозтоваропроизводителями, целью которых является увеличение доли местных товаропроизводителей на полках сетевых ретейлеров.



Кроме того, для стимулирования сектора реализуются региональные программы «Поддержка начинающих фермеров Ярославской области» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской области».