​Работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идут на 10 объектах областного подчинения, в том числе на автодороге, связывающей улицу Гагарина с трассой Ярославль – Шопша. Контракт выполняет АО «ГК «ЕКС».



Протяженность участка – более километра, стоимость его ремонта – свыше 20 миллионов рублей. Уже проведены киркование старой проезжей части, ее планировка, уложена щебеночно-песчаная смесь. Началась работа над покрытием. Также проектом предусмотрены укрепление обочин, установка более чем 40 дорожных знаков, нанесение разметки термопластиком. Ремонт должен быть завершен до конца августа.



На объекте задействованы 15 единиц техники, лаборатория компании. В ближайшее время первые пробы асфальта возьмут специалисты заказчика – Ярославской областной дорожной службы.



– Сотрудники технического надзора осуществляют постоянный сплошной контроль за работами, на все объекты назначены кураторы, – рассказал директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев. – На сегодняшний день больших нареканий к реализации проекта в региональной части у нас нет. Проектный офис собирается не менее двух раз в неделю, его деятельность направлена на оперативное решение любых возникающих вопросов. На тех региональных объектах, где ремонт еще не начался, подрядчики проводят геодезическую съемку и подготовку территории.



Для улучшения качества и увеличения долговечности покрытия в этом году на всех объектах национального проекта будут использоваться новые виды асфальтобетонных смесей по предварительным национальным стандартам.



– Нареканий к работе на тех дорогах, на которые мы выезжали, нет, – отметил координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. – Нам в оперативном режиме присылают материалы со всей области, в случае необходимости представители сообщества оперативно выезжают на место в любое время суток. Самое главное – профессионализм людей, которые отвечают за работы. Мы здесь видим грамотных специалистов, новую технику, соблюдение технологии производства. Надеюсь, что в этом сезоне так будет везде.



Справка



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году планируется ремонт 37 объектов. Это 29 дорог протяженностью 111 километров и восемь светофоров. Из них девять дорог в Ярославле (15 километров), две дороги в Тутаеве (2 километра) и 18 региональных трасс (94 километра).



Стоимость работ составит 3 миллиарда рублей, из которых 1,954 миллиарда – средства федерального бюджета.