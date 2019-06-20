​20 июня в эфире главных телерадиоканалов страны вышла специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства ответил на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В течение всей трансляции, которая продолжалась более четырех часов, на видеосвязи с федеральной студией в числе глав регионов находился губернатор Дмитрий Миронов.



– В общении Президента РФ Владимира Путина с гражданами страны были подняты наиболее проблемные для населения темы. Это дефицит кадров в медицине, заработная плата работников бюджетной сферы, утилизация мусора, поддержка малых сельхозпредприятий и многие другие, – прокомментировал по итогам трансляции Дмитрий Миронов.



Глава государства особое внимание уделил теме обеспечения населения льготными лекарствами. Отмечено: чтобы эта система работала без сбоев, необходимо наладить четкий обмен информацией. Аукционы должны проводиться своевременно, а лекарства – доходить до пациентов вовремя и в полном объеме.



– Решение этого вопроса – приоритетная задача, поскольку он напрямую связан со здоровьем и жизнью людей, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Что касается зарплаты медиков, то в нашем регионе она находится на том же уровне, что и в среднем по стране.



По итогам 1-го квартала 2019 года все показатели указов Президента РФ по этой части также выполнены. Средний медицинский персонал получает около 29 тысяч рублей в месяц. На этой же отметке находится оплата труда школьных педагогов, работников социальной сферы и учреждений культуры.



В области организована постоянно действующая горячая линия по вопросам, касающимся заработной платы работников системы образования.



Особое внимание на прямой линии Президент страны уделил проблеме утилизации ТКО.



– Ярославская область приступила к созданию новой экологически безопасной системы обращения с отходами в числе первых в стране, год назад. Нам удалось сделать за прошедшее время серьезные шаги в этом направлении, – сказал Дмитрий Миронов. – Наш опыт отмечен на федеральном уровне и рекомендован для распространения в других регионах.



Важно, что в ходе подготовки и реализации реформы в сфере обращения с ТКО удалось осуществить перезагрузку взаимодействия всех участников процесса: органов власти, управляющих компаний и жителей. Работа направлена на создание необходимой инфраструктуры, тарифное регулирование и внедрение системы раздельного сбора, сортировки и переработки ТКО.



Важную тему поднял переславский предприниматель Борис Акимов. Он предложил главе государства запустить в стране программу по поддержке продуктов местного происхождения, которые производят малые хозяйства.



– Действительно, сейчас меры господдержки в основном оказываются крупным сельхозпредприятиям, а тем временем небольшие фермерские хозяйства производят уникальную продукцию, например, пармезан и хамон, которые могут составить конкуренцию французским и испанским, – отметил Дмитрий Миронов. – В регионе мы стараемся поддержать эти небольшие формы хозяйствования на селе. У нас реализуется проект «Ярославский фермер», который призван, с одной стороны, создать комплексную систему реализации фермерской продукции, с другой – сформировать узнаваемый не только в области, но и за ее пределами бренд. В прошлом году мы запустили новую форму поддержки фермеров – предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы.



Также глава региона отметил важность решения вопроса, который задал Президенту в ходе прямой линии Дмитрий Пучков, – о возможности введения уголовной ответственности за распространение фальшивой информации через социальные сети и СМИ.



– Эта своевременная мера может сдержать недобросовестных граждан, которые распространяют ложную информацию. Это действительно вызывает беспокойство и порой приводит к моральным и материальным потерям, – подчеркнул Дмитрий Миронов.