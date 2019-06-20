​В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве увеличены штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора. Для граждан они составят 2 – 3 тысячи рублей, для юрлиц – 250 – 350 тысяч рублей.



В целях оперативного взаимодействия с жителями региона в Ярославской области создана сеть горячих линий по вопросам обращения с отходами – 8-800-707-61-65. Контакт-центр работает круглосуточно и ежедневно обрабатывает более 250 сообщений. С октября прошлого года поступило более 50 тысяч сигналов, оставлено на автоответчик – порядка 44 тысяч. К настоящему времени количество звонков снизилось в разы.



– На сегодняшний день большинство поступающих от жителей обращений касается содержания контейнерных площадок, – отметил начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Напомним, что ответственность за уборку мест сбора ТКО несет либо управляющая организация, либо местная администрация. Если при выгрузке контейнеров спецтехникой их содержимое попало на землю, сотрудники единого регионального оператора обязаны его убрать. В случае нарушения необходимо отправить сообщение на электронную почту yaroslavl@hartiya.com с фиксацией происходившего на фото- или видеокамеру.



Если объект накопления отходов находится на муниципальном участке, при нарушениях необходимо обращаться в управление Роспотребнадзора (телефоны: 8-800-555-49-43, 8-800-100-10-76, 8 (4852) 73-70-19) либо в инспекцию административно-технического надзора – (4852) 67-42-65. В случае если контейнерная площадка – на придомовой территории, за ее содержание несет ответственность управляющая организация. О нарушениях граждане могут сообщить в департамент государственного жилищного надзора по телефону горячей линии – (4852) 78-56-52.



Для более оперативного решения вопросов по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов региональным оператором ООО «Хартия – Ярославль» созданы специальные аккаунты в соцсетях «Инстаграм», «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники». Также можно обращаться по телефонам горячей линии: 8 (4852) 233-800, 8 (4852) 207-202.



На официальном сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области есть специальный раздел с полной информацией о деятельности единого регионального оператора. Кроме того, работает горячая линия по вопросам осуществления регионального государственного экологического надзора – (4852) 40-02-30. Обращение можно отправить и посредством электронной почты – doosp@yarregion.ru.



Свои замечания или предложения по работе регионального оператора теперь можно направить и Российскому экологическому оператору, который разработал IT-систему «РЭО Радар» для сбора жалоб людей на тему твердых коммунальных отходов, а также для мониторинга ситуации. С помощью трех основных каналов – сайта, приложения и круглосуточного кол-центра 8-800-600-90-08 – каждый может сообщить о нарушениях в своем городе и регионе, приложить к обращению фотографию. РЭО проверит поступившее обращение и направит региональному оператору для устранения причины замечания.