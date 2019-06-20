|22 июня в рамках всероссийской акции «Великое кино великой страны» в кинотеатрах по всей России пройдут бесплатные показы легендарного фильма «Белорусский вокзал».
– Белорусский вокзал символизировал для фронтовиков и войну, и Победу. 22 июня 1941 года оттуда отправлялись военные эшелоны и туда же они возвращались 9 мая 1945 года, – отметила заместитель директора департамента культуры Ярославской области Юлия Серова. – Цель акции – в преддверии 75-летия Великой Победы напомнить о трагических событиях и подвигах времен Великой Отечественной войны.
В Ярославской области фильм будет показан на 65 площадках в 17 муниципальных образованиях.
Вниманию зрителей также будет представлена документальная лента, посвященная создателям киноленты «Белорусский вокзал»: режиссеру Андрею Смирнову и оператору Павлу Лебешеву, авторам музыки Альфреду Шнитке и Булату Окуджаве, а также актерам Евгению Леонову, Анатолию Папанову, Нине Ургант, Алексею Глазырину, Всеволоду Сафонову.
Полный список мест показа – на официальной странице департамента культуры Ярославской области: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmpPages/news.aspx?newsID=1938.
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