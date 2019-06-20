|21 июня Ярославль присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти», которая традиционно проводится в стране в преддверии Дня памяти и скорби.
В этом году исполняется 78 лет с начала Великой Отечественной войны. Во имя ее жертв на мемориальных комплексах в России традиционно зажигают свечи.
Памятные мероприятия начнутся в 20.30. В Центре патриотического воспитания будет представлена студенческая театральная постановка «Письмо без ответа», рассказывающая истории простых людей, на долю которых выпали военные тяготы. Затем актеры и зрители пройдут к мемориалу «Вечный огонь», где состоятся возложение цветов и зажжение свечей.
Организаторами акции выступают ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания», управление по молодежной политике мэрии города Ярославля и областное отделение ВОД «Волонтеры Победы».
Свою акцию подготовила и «Молодая гвардия «Единой России». Члены регионального отделения организации выложат на стадионе «Спартаковец» изображение танка Т-34 из 5000 свечей.
Мемориальные мероприятия пройдут также в муниципальных образованиях региона.
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