​21 июня состоялась церемония награждения победителей II регионального конкурса «Лучший наставник» в номинации «Лучший наставник: 1+1» среди представителей органов исполнительной власти.



Конкурс проводился в рамках межрегионального проекта «Лаборатория наставников: межрегиональный эксперимент». Участие в нем принимают Ярославская, Костромская, Воронежская и Липецкая области.



– От уровня профессионализма представителей органов власти зависит успех реализации всех проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона и улучшение уровня жизни населения. Каждый из участников проекта достойно заявил о себе, продемонстрировав свой потенциал, профессиональные и личностные качества, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Конкурсная составляющая процесса повышения квалификации дает возможность продемонстрировать коллегам свои лучшие стороны.



Всего в конкурсе приняли участие 14 команд органов исполнительной власти и местного самоуправления. В состав каждой входили два участника: наставник и перспективный специалист.



Конкурсные задания были направлены на оценку и развитие профессиональных компетенций и личностных качеств участников.



Первое место – у команды департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.



Второе – у департамента государственного жилищного надзора, третье – у департамента труда и социальной поддержки населения.