​С 1 июля размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО изменится: для жителей многоквартирных домов он составит 95,68 рубля с человека, для частного сектора – 108,43 рубля с человека. Ранее жители многоквартирных домов платили 75,2 рубля с человека, в частном секторе – 85,22 рубля.



Отметим, что в июне тариф регионального оператора на 2019 год был снижен на 12 рублей и составил 537,02 рубля за кубометр. Это произошло из-за изменения размера ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом, снизилась и плата за услугу.



– Размер платы населения рассчитывается исходя из норматива накопления ТКО и тарифа регионального оператора, включающего в себя сбор и транспортировку отходов, замену контейнеров и бункеров, а также расчеты с организациями, осуществляющими сортировку и захоронение мусора, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – За последние годы в регионе в разы увеличилось количество учтенных мест накопления ТКО. К примеру, количество контейнерных площадок с 3231 увеличилось до 5658, а контейнеров – с 9474 до 15243. Также прекращена эксплуатация заполненных и не соответствующих установленным требованиям полигонов, что повлекло изменение логистических потоков транспортировки. Кроме того, увеличилась на 25 процентов и доля учтенных в тарифе регионального оператора крупногабаритных отходов по сравнению с первоначальной редакцией территориальной схемы. Сбор и вывоз таких отходов осуществляются с привлечением специализированной техники, что также ведет к увеличению транспортных затрат в составе тарифа. Отмечу, что, несмотря на корректировку, на сегодня тариф и размер платы населения за коммунальную услугу по обращению с ТКО в Ярославской области остается на уровне среднего по ЦФО.



Всем жителям региона, которым положены компенсации за коммунальные услуги, за услугу по обращению с ТКО они будут начислены автоматически – никуда ходить не нужно. Главное, оплатить квитанцию за предыдущий месяц вовремя и в полном объеме. Компенсация начисляется 15-го числа, следующего за датой оплаты.



Справка



Согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления» с начала работы единого регионального оператора, с 1 сентября 2018 года услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами выделена из структуры платы за жилое помещение в отдельную графу и оплачивается отдельно.