​21 июня в Ростовском районе проходит межрегиональная аграрная выставка-форум «День ярославского поля». Участие в мероприятии принимают губернатор Дмитрий Миронов и первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.



– После окончания посевной мы с вами уже традиционно встречаемся на этом празднике – аграрном форуме «День ярославского поля», – сказал Дмитрий Миронов. – Сегодня можно подвести некоторые итоги, познакомиться с достижениями лучших хозяйств, обсудить наши ближайшие и перспективные планы. Прошлый год был удачным для ярославского села. Практически по всем показателям сельскохозяйственного производства достигнут существенный рост. Хорошие результаты показала отрасль животноводства. Это стало возможным благодаря консолидации усилий тружеников села и Правительства области.



Губернатор отметил, что в регионе будет продолжено развитие приоритетных направлений АПК, в частности, производства органической сельхозпродукции. По доле сертифицированных для этого земель, выпуску мяса, мясопродуктов, молока и молочных продуктов такой категории Ярославская область занимает первое место в Российской Федерации.



До 2025 года планируют перейти на органическое производство еще девять сельхозпредприятий. Кроме того, Ярославская область – первый регион, который официально зарегистрировал создание сырного кластера. Его запуск позволит не только увеличить ежегодные налоговые поступления в бюджет, но и создать новые рабочие места, увеличить объем производства сыра.



– Прошедший год был годом позитивных перемен. Мне бы хотелось поблагодарить ярославцев за то, что они обеспечили отечественную промышленность льном, нарастили объемы. Также нас радуют повышение продуктивности дойного стада, новый уровень селекционно-племенной работы, – сказал Джамбулат Хатуов. – А еще больше радует значительное количество мелких и крупных инвестпроектов. Это очень правильный подход. Ярославская область в лидерах по многим показателям в сельхозотрасли. Сегодня мы будем говорить о том, что нам предстоит удвоить экспорт, нарастить объемы производства по некоторым сельскохозяйственным культурам. Для этого необходимо разобраться с плодородием почвы, улучшить доступность сельхозтехники. Предстоит большое количество особых мероприятий, которые лягут в основу глобальной программы «Развитие сельских территорий». Ее главная цель – улучшение качества жизни сельских жителей. Недавно Правительство утвердило ее параметры, и сегодня нам стоит поговорить о ее насыщении.



На празднике отличившимся работникам сельского хозяйства были вручены грамоты и благодарности Министерства сельского хозяйства и губернатора Ярославской области.



Дмитрий Миронов и Джамбулат Хатуов дали старт конкурсу механизаторов по профессиональному мастерству управления трактором. Перед его началом они лично испытали сельхозтехнику в деле, сев за руль.



Оценить возможности комбайнов, уборочных машин и машин для обработки почвы могли все участники мероприятия. На выставке были представлены современные образцы от компаний – партнеров экспозиции, проходил тест-драйв в полевых условиях.



Кроме того, глава региона и первый заместитель министра сельского хозяйства пообщались с представителями регионального отделения Российского союза сельской молодежи. Студенты рассказали, что большинство из них по окончании вузов собираются работать на Ярославской земле.



Также в рамках форума была организована работа различных площадок: инвестиционной, научной, потребительской кооперации. Состоится встреча представителей сельской молодежи с успешными представителями агробизнеса. Руководители аграрных учебных заведений региона расскажут о перспективных специализациях, программе профессиональной адаптации, перспективах трудоустройства.



Генеральный партнер мероприятия – ООО «Красный маяк» – представил на форуме начатый в 2018 году инвестиционный проект по строительству молочно-товарной фермы на 3600 голов крупного рогатого скота на территории Ростовского муниципального района. Предусмотрена организация полного цикла выращивания животных. Планируемый объем инвестиций составит 2,3 миллиона рублей.



Кроме того, в программе форума – фестивали хлеба и безалкогольного пива, выставка животных, мастер-классы народных умельцев.



Справка



Ярославская область является лидером и крупнейшим производителем органической сельскохозяйственной продукции в России. Доля продукции региона в общероссийском объеме сертифицированной органической продукции составляет 37 процентов по молоку и молокопродуктам, 31,7 процента по мясу и мясопродуктам.



В 2018 году в регионе было произведено сельскохозяйственной продукции почти на 33 миллиарда рублей. В целом индекс сельскохозяйственного производства составил 104,9 процента, что на 5,5 процентного пункта выше, чем в Российской Федерации в целом.



Индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам первого квартала 2019 года – 106,1 процента.



В 2018 году по сравнению с 2017-м увеличилось производство яиц – на 10,4 процента, скота и птицы на убой – на 3,6 процента, молока – на 2,7 процента. В первом квартале 2019 года производство яиц увеличилось на 8,7 процента, молока – на 0,9 процента.