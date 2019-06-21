​В рамках реализации соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году, в Ярославле компания «Паритет-Центр» осуществляет выпуск прогулочных яхт различных модификаций.



За прошедший год предприятие освоило новую цифровую технологию формирования корпусов судов. Раскрой металла с помощью компьютеров и оборудования для лазерной резки позволил в три раза сократить сроки строительства корпусов и удвоить общий выпуск продукции. Кроме этого, благодаря этим технологиям удалось значительно повысить качество сборки.



– Судостроительная отрасль в регионе начинает все увереннее формироваться в судостроительный кластер, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Для нас это крайне важное направление. Пять основных предприятий региона выпускают востребованную в России и за рубежом продукцию. Производства ориентированы как на гособоронзаказ, так и на гражданское судостроение и обеспечены портфелями заказов на ближайшие годы. Отрасль обладает высоким научно-техническим потенциалом, позволяющим внедрять новейшие технические решения. Правительство области в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» оказывает ей всяческую поддержку.



В рамках соглашения в развитие производства компания планирует вложить в течение трех лет 400 миллионов рублей. По итогам первого года программа выполнена на 254,5 миллиона рублей, или на 64 процента. Только на закупку и ввод в эксплуатацию оборудования, внедрение данных технологий, ввод в эксплуатацию новых производственных помещений направлено 30 миллионов рублей.



– За оставшиеся два года планируем освоить и внедрить технологии вакуумной формовки части корпуса из углепластиковых материалов и построить новые эллинги для сборки судов, – поделился планами соучредитель группы компаний «Паритет» Алексей Лукьянов. – Данные меры позволят не только полностью выполнить наши обязательства, но и значительно превысить запланированный объем выпуска продукции.



Предприятие в 2018 – 2019 годах осуществило поставки заказчикам в Индию, Вьетнам, на Мальдивские острова, в Южную Корею, а также заказчикам из России на сумму 224,5 миллиона рублей.