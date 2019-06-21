|В рамках информационно-профилактического проекта «Здоровая Ярославия» в Любиме состоялся день здоровья и спорта «Будь здоров, Любимский район!».
– Одна из целей национального проекта «Демография» – увеличение продолжительности жизни. И не просто жизни, а здоровой, – подчеркнул заместитель председателя Правительства региона Игорь Селезнев. – Быть здоровым очень просто и в то же время сложно: надо ограничить себя в потреблении алкоголя, избавиться от табачной зависимости, постараться максимально правильно питаться, уменьшив потребление соли и сахара. Но чтобы все это сделать, надо понять ценность своего здоровья и осознать личную ответственность за него. Уверен, что совместными усилиями мы сможем увеличить количество граждан, для которых ЗОЖ – это норма.
Врачи измерили всем желающим артериальное давление, вес, индекс массы тела, сахар в крови, холестерин, проверили состояние легких. После экспресс-диагностики жители Любима получили рекомендации по сохранению здоровья. Также были организованы конкурсы, дегустации полезных блюд.
– Мы планируем, что в дальнейшем люди будут обращаться к врачу по поводу настоящих заболеваний после 67 лет, а до этого возраста основные усилия будут направлены на профилактику, – отметила главный терапевт Ярославской области Марина Можейко. – Работе с пожилыми людьми сейчас уделяется большое внимание. Продолжительность жизни увеличивается, и население становится старше. В Ярославской области, по статистике, проживают 308 тысяч человек, которым больше 60 лет. Старше 85 лет – почти 22 тысячи, это два Любима. Именно такие люди чаще всего обращаются к врачу, и цель участкового терапевта – продлить здоровую полноценную жизнь на 5 – 6 лет.
День здоровья и спорта проходит в Любиме второй раз, а в мае и июне врачи – участники акции «Здоровая Ярославия» осмотрели и проконсультировали жителей восьми деревень, 460 человек. У 84 из них впервые были выявлены проблемы со здоровьем. Чаще всего это сердечно-сосудистые заболевания и диабет, реже – болезни, связанные с органами дыхания.
Всего в этом году в рамках проекта «Здоровая Ярославия» врачи планируют осмотреть порядка 2000 жителей сел и деревень региона.
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