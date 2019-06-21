​В Ярославской области продолжается природоохранная акция «Очистим лес от мусора». С начала мая в еженедельном режиме проводятся субботники, в которых уже приняли участие более 600 человек, в том числе 400 добровольцев. В результате на землях лесного фонда ликвидировано 18 крупных свалок, убрано около 700 кубометров мусора.



– К акции присоединяется все больше добровольцев – это важный результат экологического просвещения населения, – сказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Такая работа имеет большое значение, особенно сейчас, во время пожароопасного сезона. Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда необходима для создания благоприятных условий роста растений и обеспечения мер пожарной безопасности.



Сегодня в рамках акции «Очистим лес от мусора» на уборке особо охраняемой природной территории парка Горушка в Даниловском районе работали более 60 экоактивистов. Это популярное место отдыха горожан.



– Мы каждый год активно принимаем участие в лесных субботниках и других природоохранных акциях, которые организует департамент лесного хозяйства, – поделился участник даниловского волонтерского движения «Сохраним лес вместе» Антон Смирнов. – Также мы организуем свои акции – все они направлены на сохранение природы родного края.



Лесные субботники будут проводиться до конца сентября во всех муниципальных районах области. В июне мероприятия запланированы на каждую пятницу.



Присоединиться к природоохранной акции «Очистим лес от мусора» могут все желающие. Получить подробную информацию о времени и месте ее проведения можно в департаменте лесного хозяйства Ярославской области по телефону (4852) 74-38-38.



Ближайшие субботники в рамках акции «Очистим лес от мусора» пройдут:



28 июня – Любимское, Тутаевское, Угличское, Ярославское лесничества;



5 июля – Большесельское, Борисоглебское, Брейтовское, Гаврилов-Ямское лесничества;



12 июля – Даниловское, Некоузское, Рыбинское, Ростовское лесничества;



19 июля – Переславское, Пречистенское, Пошехонское лесничества.