|В Ярославской области продолжается природоохранная акция «Очистим лес от мусора». С начала мая в еженедельном режиме проводятся субботники, в которых уже приняли участие более 600 человек, в том числе 400 добровольцев. В результате на землях лесного фонда ликвидировано 18 крупных свалок, убрано около 700 кубометров мусора.
– К акции присоединяется все больше добровольцев – это важный результат экологического просвещения населения, – сказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Такая работа имеет большое значение, особенно сейчас, во время пожароопасного сезона. Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда необходима для создания благоприятных условий роста растений и обеспечения мер пожарной безопасности.
Сегодня в рамках акции «Очистим лес от мусора» на уборке особо охраняемой природной территории парка Горушка в Даниловском районе работали более 60 экоактивистов. Это популярное место отдыха горожан.
– Мы каждый год активно принимаем участие в лесных субботниках и других природоохранных акциях, которые организует департамент лесного хозяйства, – поделился участник даниловского волонтерского движения «Сохраним лес вместе» Антон Смирнов. – Также мы организуем свои акции – все они направлены на сохранение природы родного края.
Лесные субботники будут проводиться до конца сентября во всех муниципальных районах области. В июне мероприятия запланированы на каждую пятницу.
Присоединиться к природоохранной акции «Очистим лес от мусора» могут все желающие. Получить подробную информацию о времени и месте ее проведения можно в департаменте лесного хозяйства Ярославской области по телефону (4852) 74-38-38.
Ближайшие субботники в рамках акции «Очистим лес от мусора» пройдут:
28 июня – Любимское, Тутаевское, Угличское, Ярославское лесничества;
5 июля – Большесельское, Борисоглебское, Брейтовское, Гаврилов-Ямское лесничества;
12 июля – Даниловское, Некоузское, Рыбинское, Ростовское лесничества;
19 июля – Переславское, Пречистенское, Пошехонское лесничества.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:30
24 просмотров
2019.06.21 Объем поддержки ярославских аграриев в этом году увеличен на 15 процентов2019.06.21 В рамках губернаторского проекта «Артек Ярославии» дети из лагеря имени М. Горького освоили основы предпринимательства2019.06.21 В рамках губернаторского проекта «Артек Ярославии» дети, отдыхающие в лагере имени М. Горького, освоили основы предпринимательст2019.06.21 Ярославская спортсменка Евгения Козырева установила рекорд России на чемпионате Европы по подводному спорту (апноэ)2019.06.21 Более 400 человек приняли участие в акции «Будь здоров, Любимский район!»