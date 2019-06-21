​На чемпионате Европы по подводному спорту (апноэ) ярославская спортсменка Евгения Козырева завоевала серебро на дистанции 16 на 50 метров, ныряние в ластах, и установила рекорд России.



Соревнования проходят в Стамбуле. Участие в них принимают сильнейшие пловцы со всего мира. Они будут бороться за звание лучших до конца этой недели.



– На европейском и мировом уровне с начала этого года нашим спортсменам удалось завоевать 29 наград, – рассказал заместитель директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Получены медали по фристайлу, триатлону, самбо, бадминтону, настольному теннису, гиревому спорту и подводному спорту. Евгения Козырева является мастером спорта международного класса. Без сомнения, ее высокий результат будет способствовать дальнейшему росту числа поклонников подводного спорта.



Плавание в ластах появилось в Ярославле в 1961 году при СТК «Мотор». Первым тренером был Лев Кропин, который сумел привить своим подопечным любовь к спорту. В 1985 году открылась спортивная школа при АО «Домостроитель», где одним из отделений стало подводное плавание.



На протяжении 50 лет в спортивной школе олимпийского резерва №4 ежегодно обучаются порядка 200 человек. Среди занимающихся 4 заслуженных мастера спорта, 4 мастера спорта международного класса и 24 мастера спорта.