|21 июня в рамках губернаторского проекта «Артек Ярославии» в детском лагере имени М. Горького подвели итоги работы проекта «Поколение 2084».
– Популяризация предпринимательства, в том числе среди ребят школьного возраста, – одно из направлений реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», – рассказала заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Галина Крохмаль. – В 2019 году для этой аудитории будут проводиться мероприятия по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса. В частности, осенью состоится областной форум «Взлетная полоса. Школьники» для ребят в возрасте 14 – 17 лет.
Участниками проекта «Поколение 2084» стали 67 ребят в возрасте 12 – 15 лет. В течение смены по группам под кураторством предпринимателей и экспертов в сфере бизнеса школьники создали 10 видеороликов на тему «Свое дело на 360». Формат варьировался – от интервью с директором лагеря до короткометражных художественных фильмов.
За время смены ребята не только познакомились с азами предпринимательства, но и освоили навыки режиссуры, сценарного мастерства, операторской работы, журналистики, монтажа.
Оценивали проекты представители инвестиционного блока Правительства Ярославской области, руководители «Артека Ярославии», предприниматели региона и детское жюри.
Самый активный участник конкурса Илья Милютин получил путевку в МДЦ «Артек».
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