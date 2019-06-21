​В рамках межрегионального аграрного форума «День ярославского поля» первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов провел заседание круглого стола, посвященное комплексному развитию сельских территорий как драйверу роста агропромышленного комплекса.



– По поручению Президента Минсельхозом разработана и принята программа развития сельских территорий до 2025 года. Ее ключевым механизмом станет конкурс региональных проектов, которые будут софинансироваться государством, – отметил Джамбулат Хатуов. – Я прошу все муниципальные образования с ответственностью отнестись к подготовке заявок и проявить активность. Часть средств на реализацию лучших из представленных регионами проектов будет выделять Минсельхоз России. Отбор планируем проводить ежегодно. Без региональной программы развития сельских территорий не выстроится и федеральная.



Авторами проектов могут выступать коммерческие, некоммерческие и общественные организации, муниципалитеты, инициативные группы сельских жителей. Заявки принимаются по следующим направлениям: социальная инфраструктура и жилье, инженерно-транспортная инфраструктура, культура и спорт, среда проживания, содействие занятости населения, государственные услуги, физическая доступность продовольственных и бытовых товаров, финансовые услуги.



– В 2019 году объем поддержки ярославских аграриев увеличен на 14,7 процента и составит более 1,4 миллиарда рублей, – сообщил заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. – Из них 565 миллионов из регионального бюджета и 840 миллионов из федерального.



В результате реализации госпрограммы к 2025 году ожидается увеличение уровня доходов сельского населения, повышение доли благоустроенного жилья в удаленных районах, а также сохранение численности малых сельских населенных пунктов.