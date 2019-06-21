| 22 июня, в День памяти и скорби, ровно в 12 часов по местному времени во всех регионах страны началась всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти». Она проводится по инициативе Министерства обороны ФР. В торжественном мероприятии в Ярославле принял участие губернатор Дмитрий Миронов.
В рамках акции в полдень земля с мест воинских захоронений была собрана в специальные контейнеры – солдатские кисеты. В дальнейшем их с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских снарядов, которые установят в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.
– Сегодня мы с вами, как и все граждане нашей страны, с болью вспоминаем день начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года, день, с которого началась долгая и тяжелая битва за свободу и независимость нашей Родины, – сказал Дмитрий Миронов. – В первый же день войны тысячи жителей области обратились в военкоматы с просьбой, чтобы их немедленно отправили на фронт. Всего за годы войны в Красную армию с территории региона ушли почти полмиллиона человек. Двести тысяч из них погибли. Мы всегда будем помнить о подвиге наших дедов и прадедов и расскажем о нем молодым людям, чтобы они потом рассказали о вас своим детям и внукам.
Также 22 июня жители региона возложили цветы и венки на Воинском мемориальном кладбище к обелиску, посвященному жертвам блокадного Ленинграда, к памятникам маршалу Толбухину и генералу Маргелову, к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Памятные мероприятия прошли во всех муниципальных районах и городских округах.
Всего на территории Ярославской области зарегистрировано 79 захоронений воинов – участников Великой Отечественной войны.
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