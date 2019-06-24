​23 июня Ярославской области передана эстафета театрального марафона. На большой сцене Ярославского государственного театра юного зрителя имени В.С. Розова директор Тверского академического театра драмы Светлана Вержбицкая вручила символ театрального марафона заместителю директора департамента культуры Ярославской области Юлии Серовой.



По завершении торжественной церемонии была показана музыкальная комедия Тверского театра драмы «Двенадцать стульев» по одноименному роману И. Ильфа и Е. Петрова режиссера Александра Павлишина. В рамках марафона в Ярославском ТЮЗе зрители также увидят в исполнении тверской труппы спектакли «Ужин дураков» Франсиса Вебера режиссера Александра Сафронова (24 июня) и «Дачная лихорадка» Карло Гольдони (25 июня) в постановке режиссера Бориса Гуревича.



Все эти дни символ театрального марафона можно будет увидеть в фойе Ярославского театра юного зрителя. 28 июня символ будет передан Москве. Спектакли наших театров – «Три медведя» Ярославского театра кукол и «Василий Теркин» Ярославского театра юного зрителя – будут представлены на столичных сценах: театра кукол и ТЮЗа.



Справка



Всероссийский театральный марафон – крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Стартовав в январе во Владивостоке, марафон завершится в конце года в самой западной точке страны – в Калининграде. Марафон проходит в форме театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему участнику.



На сегодняшний день в рамках марафона уже состоялись гастроли 40 театров. Марафон прошел Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский федеральные округа и сейчас движется по Центральному федеральному округу.